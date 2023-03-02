Уровень оплаты услуг газораспределительных компаний РГК в 2022 году составил 83% — Finance.ua

Уровень оплаты услуг газораспределительных компаний РГК в 2022 году составил 83% Сегодня 07:02 — Фондовый рынок

Уровень тарифной выручки газораспределительных компаний, работающих под брендом ООО «Региональная газовая компания» (РГК), в 2022 году составил 83% или 22 млрд грн, сообщают в прессрелизе компании.

«Нам удалось в условиях войны удержать достаточно высокий уровень расчетов на уровне 83%. Это позволило обеспечить расчеты с основными контрагентами, осуществлять капитальные вложения в реконструкцию и восстановление газовых сетей, способствовать укреплению обороноспособности Украины», — заявил процитированный в документе генеральный директор РГК Алексей Табачник.

По его словам, газораспределительным компаниям, работающим под брендом РГК, удалось обеспечить стабильность газораспределительных систем в зоне боевых действий и быстро восстанавливать поврежденные газовые сети после деоккупации.

«Газораспределительные компании направили 83% полученной тарифной выручки на выплату зарплаты работникам, уплату налогов и расчеты с группой „Нафтогаз“ и ОГТСУ за технологический газ», — отметили в РГК.

В то же время 3,8 млрд грн операторы газораспределительных сетей (ГРС) не получили из-за военных действий, остановки предприятий и выезда граждан за границу.

«Наибольшей статьей расходов в прошлом году стала оплата труда. На это направлено 6,4 млрд грн. Операторы ГРС сохранили все рабочие места после начала войны и провели релокацию части работников из „боевых“ регионов», — говорится в пресс-релизе.

Второй по размеру статьей расходов стали налоги. В государственный и местные бюджеты в виде налогов в прошлом году было направлено 4,9 млрд грн, что на 14% больше, чем в довоенном 2021 году.

И на третьем месте — затраты на закупку технологического газа.

«В общей сложности на расчеты с группой „Нафтогаз“, ГК „Газ Украины“ и ОГТСУ направлено 3,2 млрд грн», — проинформировали в компании.

Еще около 450 млн грн было направлено на возобновление распределения газа на деоккупированных территориях и территориях, пострадавших в результате боевых действий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.