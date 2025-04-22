Уплату налога на недвижимость и коммуналки за разрушенное жилье могут отменить — Finance.ua

Уплату налога на недвижимость и коммуналки за разрушенное жилье могут отменить
В апреле в Верховную Раду Украины был внесен законопроект об упразднении оплаты жилищно-коммунальных услуг за разрушенное жилье. Нормативный акт будет вынесен на голосование в ближайшее время.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк. По его словам, законопроект № 13155 поддерживают разные политические партии, и в ближайшие недели он попадет на рассмотрение сессионного зала.
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«Определенная часть органов местных властей уже приняла такое решение на местном уровне. Но в большинстве случаев ссылаются на отсутствие изменений в действующее законодательство», — рассказал депутат.
В комментарии Delo.ua Михаил Цимбалюк пояснил, что законопроект очень важен, потому что большое количество украинцев, кроме того, что лишены жилья, еще и не получают никаких коммунальных услуг за помещения, которые разрушены полностью или частично и не эксплуатируются.
По словам Цимбалюка, предприятия просто автоматически начисляют плату — и это несправедливо.
«Если есть подтверждение, например, справка из местного совета, что этот объект не используется для жилья или других нужд, будут отменяться все коммунальные платежи и налог на имущество. До тех пор, пока оно не будет восстановлено. В противном случае это парадокс: долги растут, люди никогда за это не заплатят, потому что услуга им не предоставлялась», — добавил парламентарий.
Он отметил, что от российских атак пострадали не только жилые дома, но торговые центры.
«Они также платят налог на недвижимость. И, на самом деле, очень важно четко разобраться: если у человека пострадало жилье или помещение, уже непригодное к использованию, то на период действия военного положения и на год после завершения военного положения — никакие коммунальные платежи и налог на недвижимость не будут начисляться. Это верное решение», — добавил Цимбалюк.
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По словам депутата, после принятия закона Кабинет министров разработает порядок освобождения от налога и уплаты ЖКУ.
«То есть должны составить акт. Если жилье не пригодно к использованию, то прекращается начисление каких-либо коммунальных услуг. Решение запоздалое, но справедливое», — добавил он.
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