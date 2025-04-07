В Украине не нужно будет оплачивать коммуналку за разрушенное жилье: законопроект внесли в Раду — Finance.ua

В Украине не нужно будет оплачивать коммуналку за разрушенное жилье: законопроект внесли в Раду Сегодня 16:12

В Украине не нужно будет оплачивать коммуналку за разрушенное жилье: законопроект внесли в Раду

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 13155, предлагающий отменить начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье после начала российского полномасштабного вторжения.

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день более трех миллионов граждан Украины из-за российской агрессии имеют поврежденное или разрушенное жилье. Многие из них были вынуждены переехать в другие регионы или даже уехать за границу.

Целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне вопроса освобождения собственников жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом (или уменьшения платы по решению совладельцев) в случае его повреждения или разрушения в результате боевых действий. Также законопроектом предлагается внести изменения в существующие соответствующие нормативно-правовые акты, предусматривающие оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того отмечается, что хотя военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты за услуги, из-за форс-мажорной ситуации (именно так Торговая-промышленная палата Украины назвала полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года), а также из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные председатели ОСМД и ЖСК продолжают начислять плату за коммунальные услуги жителям и владельцам поврежденного или уничтоженного жилья. Законопроект предлагает решить эту проблему.

УНН По материалам:

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