Укрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем — Finance.ua
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Укрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем

Сегодня 19:33Личные финансы
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Укрзализныця запустила поезда между Киевом и ПеремышлемУкрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем
С 20 апреля между Киевом и польским городом Перемышль начали курсировать два поезда.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Как отмечается, будут курсировать сразу два поезда Укрзализныци в Перемышль — утренний 715 и вечерний 705.
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Поезд 705 будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43.
По станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу.
Билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к следующим группам:
  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Посадка в польские поезда — по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, выдаваемым при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины, либо проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, либо Уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Как беженцам найти работу за границей или в Украине?

По материалам: Finance.ua
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