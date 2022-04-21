Укрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем — Finance.ua

Укрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем

Сегодня 19:33 — Личные финансы

Укрзализныця запустила поезда между Киевом и Перемышлем

С 20 апреля между Киевом и польским городом Перемышль начали курсировать два поезда.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Как отмечается, будут курсировать сразу два поезда Укрзализныци в Перемышль — утренний 715 и вечерний 705.

Читайте также Польша переформатирует рынок труда из-за возвращения украинцев домой

Поезд 705 будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43.

По станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу.

Билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в польские поезда — по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, выдаваемым при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины, либо проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, либо Уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.