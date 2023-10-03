Укрзализныця в сентябре увеличила объемы грузоперевозок на 3% — Finance.ua

Укрзализныця в сентябре увеличила объемы грузоперевозок на 3% Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» в сентябре перевезло 12 млн т грузов, что на 3% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба компании , передает Укринформ.

«Укрзализныця, по оперативным данным, перевезла в сентябре 2023 года во всех видах сообщения 12,035 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее увеличение объемов перевозок произошло благодаря росту во внутреннем сообщении на 35,5% - до 7,9 млн т.

Лидируют по объему перевозок минстройматериалы: в общем объеме их перевозки выросли в сентябре 2023 года на 77,3% по сравнению с сентябрем 2022 года — до 3,3 млн т, во внутреннем сообщении — на 88%, до 3,1 млн т.

В то же время экспортные перевозки железнодорожным транспортом в сентябре 2023 года сократились на 31,2% по сравнению с сентябрем 2022 года — до 3,6 млн т. В частности, экспорт зерновых грузов по железной дороге сократился почти втрое — до 1,1 млн т. При этом в прошлом месяце зафиксирован рост экспортных перевозок руды железной и марганцевой на 50,5% - до 1,5 млн т.

Импортные перевозки грузов по железной дороге в сентябре текущего года составили 518,5 тыс. т, что на 18% меньше сентября 2022 года, транзитные — 43,2 тыс. т, что почти в 2,3 раза больше.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.