Укрзализныця планирует презентовать 18 новых международных контейнерных маршрутов — Finance.ua

Укрзализныця планирует презентовать 18 новых международных контейнерных маршрутов Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» в сентябре 2024 планирует представить 18 новых контейнерных маршрутов по территории Европы.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко, передает Укринформ со ссылкой на Rail.insider

«Мультимодальный бизнес — наше основное направление. Речь идет о реконструкции и развитии терминалов по всей Украине. Сейчас строим мощную сетку контейнерных терминалов. Будут новые маршруты кросс европейские, которые позволят и европейским, и украинским клиентам эффективно работать. Это будет по сути как единый билет: единый тариф и понятный подход с точки зрения скоростей и цены», — подчеркнул Лященко.

По его словам, УЗ уже запустила контейнерные поезда, которые перевозят не только commodity, например сырье: уголь, зерно, руду, но и товары массового потребления с добавочной стоимостью.

Как сообщалось, АО «Укрзализныця» в марте 2024 года перевезло грузов на 31% больше, чем в марте прошлого года. Среди приоритетов — увеличение объемов перевозок в направлении морских портов для максимальной загрузки украинского морского коридора.

Укрінформ По материалам:

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