Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают — Finance.ua

Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают

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Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают

На 28 февраля почти все отделения Укрпочты возобновили работу. Отлеления работают на выдачу отправлений и денежных переводов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По стандартному графику работают отделения в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой (только города) областях.

По сокращенному графику (до 16.00/17.00/18.00) работают отделения в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Запорожской (только областной центр), Хмельницкой и Одесской областях.

Частично работают отделения в Киевской, Николаевской (в Николаеве не работают, в остальных городах до 15.00), Херсонской, Харьковской (только в спокойных районах), Черкасской (в Черкассах не работают, в остальных городах до 15.00), Черниговской областях.

Также Укрпочта до окончания боевых действий отменяет плату за хранение посылок.

Прием внутренних отправлений производится исключительно в открытом виде. Прием международных отправлений скоро возобновится.

Переводы принимаются и выдаются без ограничений (большие суммы по возможности), кроме переводов из стран-агрессоров, а также в зависимости от возможностей инкассации.

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