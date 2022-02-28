Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают — Finance.ua

По стандартному графику работают отделения в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой (только города) областях.
По сокращенному графику (до 16.00/17.00/18.00) работают отделения в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Запорожской (только областной центр), Хмельницкой и Одесской областях.
Частично работают отделения в Киевской, Николаевской (в Николаеве не работают, в остальных городах до 15.00), Херсонской, Харьковской (только в спокойных районах), Черкасской (в Черкассах не работают, в остальных городах до 15.00), Черниговской областях.
Также Укрпочта до окончания боевых действий отменяет плату за хранение посылок.
Прием внутренних отправлений производится исключительно в открытом виде. Прием международных отправлений скоро возобновится.
Переводы принимаются и выдаются без ограничений (большие суммы по возможности), кроме переводов из стран-агрессоров, а также в зависимости от возможностей инкассации.