Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира — Finance.ua

Международная доставка от национального почтового оператора Укрпочта осуществляется в более 30 стран транзитом через Польшу и далее отправляется международными авиалиниями.
«Вся информация об отправке товаров за границу доступна по ссылке», — говорится в публикации.
Глава Мининфраструктуры отметил, что на днях отправился первый за 2 недели полномасштабного российского вторжения грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава — Нью-Йорк.
«В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь. Эти рейсы будут регулярными. Следующий — 15 марта», — сообщил Кубраков.