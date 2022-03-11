Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира — Finance.ua
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Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира

Сегодня 12:40Казна и Политика
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Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мираУкрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о возобновлении Укрпочтой доставки посылок в более чем 30 стран мира. Также уже был отправлен первый за время войны грузовой рейс на экспорт.
Об этом министр написал в Facebook.
Международная доставка от национального почтового оператора Укрпочта осуществляется в более 30 стран транзитом через Польшу и далее отправляется международными авиалиниями.
«Вся информация об отправке товаров за границу доступна по ссылке», — говорится в публикации.
Глава Мининфраструктуры отметил, что на днях отправился первый за 2 недели полномасштабного российского вторжения грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава — Нью-Йорк.
«В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь. Эти рейсы будут регулярными. Следующий — 15 марта», — сообщил Кубраков.
По материалам: РБК-Україна
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