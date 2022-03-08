Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода — Finance.ua

Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода
Сегодня 11:01 — Личные финансы Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода
Новая почта с 5 марта снизила комиссию на отправку денежного перевода «Мгновенный». Теперь размер комиссии составит 0,5% суммы, но не менее 5 гривен.
Об этом сообщается на сайте компании.
Как отправить денежный перевод «Мгновенный» по Украине:
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
- осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;
- назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Как получить денежный перевод по Украине наличными:
- прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
- назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.
Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.
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