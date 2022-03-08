Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода — Finance.ua
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Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода

Сегодня 11:01Личные финансы
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Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного переводаНовая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода
Новая почта с 5 марта снизила комиссию на отправку денежного перевода «Мгновенный». Теперь размер комиссии составит 0,5% суммы, но не менее 5 гривен.
Об этом сообщается на сайте компании.

Как отправить денежный перевод «Мгновенный» по Украине:

  • предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
  • осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;
  • назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Как получить денежный перевод по Украине наличными:

  • прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;
  • назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.
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Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

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По материалам: Finance.UA
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