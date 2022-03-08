Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода — Finance.ua

Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода

Сегодня 11:01 — Личные финансы

Новая почта уменьшила комиссию за отправку денежного перевода

Новая почта с 5 марта снизила комиссию на отправку денежного перевода «Мгновенный». Теперь размер комиссии составит 0,5% суммы, но не менее 5 гривен.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отправить денежный перевод «Мгновенный» по Украине:

предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении «Дія»;

осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь послать, и стоимость услуги перевода;

назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Как получить денежный перевод по Украине наличными:

прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении «Дія»;

назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

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