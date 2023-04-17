Укрпочта купила почти полсотни новых авто — Finance.ua

Укрпочта купила почти полсотни новых авто
На днях автопарк национального оператора «Укрпочта» пополнился 44 грузовиками ISUZU NQR 90 с грузоподъемностью 4,53 тонн каждый.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу компании.
Новые автомобили заменят утраченные и поврежденные машины во время войны, чтобы Укрпочта могла продолжать свою работу.
«Важность новых 44 машин трудно переоценить. Благодарю наших партнеров — банк ПУМБ за системную поддержку Укрпочты даже в войну, и „Комтранскомплект“ за качественные машины)», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Отмечается, что при выборе автомобилей было уделено внимание не только их грузоподъемности, но и их комплектации. В частности, на все автомобили действует гарантия на 36 месяцев или 200 000 км пробега, они оснащены гидробортом, видеорегистратором, GPS-трекером и снабжены техническим обслуживанием на 200 000 км пробега.
Как известно, Укрпочта приступила к масштабному обновлению автопарка несколько лет назад.
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