Укрпочта купила почти полсотни новых авто — Finance.ua

Укрпочта купила почти полсотни новых авто Сегодня 07:33 — Фондовый рынок

Укрпочта купила почти полсотни новых авто

На днях автопарк национального оператора «Укрпочта» пополнился 44 грузовиками ISUZU NQR 90 с грузоподъемностью 4,53 тонн каждый.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые автомобили заменят утраченные и поврежденные машины во время войны, чтобы Укрпочта могла продолжать свою работу.

«Важность новых 44 машин трудно переоценить. Благодарю наших партнеров — банк ПУМБ за системную поддержку Укрпочты даже в войну, и „Комтранскомплект“ за качественные машины)», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Отмечается, что при выборе автомобилей было уделено внимание не только их грузоподъемности, но и их комплектации. В частности, на все автомобили действует гарантия на 36 месяцев или 200 000 км пробега, они оснащены гидробортом, видеорегистратором, GPS-трекером и снабжены техническим обслуживанием на 200 000 км пробега.

Как известно, Укрпочта приступила к масштабному обновлению автопарка несколько лет назад.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.