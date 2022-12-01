«Укрпочта» готовится к возможному блэкауту: будут работать более 3 тысяч отделений — Finance.ua

«Укрпочта» готовится к возможному блэкауту: будут работать более 3 тысяч отделений Вчера 10:45 — Фондовый рынок

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» готовит план действий на случай вероятного повторения блэкаута, который должен обеспечить работу более 3 тысяч отделений по стране.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Мы планируем, чтобы работало более 3 тыс. отделений», — сказал он и напомнил, что в целом сеть оператора насчитывает более 6 тыс. отделений.

В частности, по словам Смилянского, в «Укрпочте» определили критическое количество людей, которые должны добраться до работы и обеспечить критические услуги: выплату пенсий, принятие платежей, доставку посылок.

«Эти люди знают, в какой точке они должны появиться. Водитель знает, в какой точке он должен их подобрать. Далее, разумеется, это генераторы, „Старлинки“, процедуры: как бумажные, которые будут работать при отсутствии электричества, так и при наличии генератора. То есть мы разрабатываем программу устойчивости, которая должна сработать при любых обстоятельствах», — добавил руководитель «Укрпочты».

Он увидел, что в каждом из более чем 6 тыс. отделений генератор не установишь, но постепенно компания будет увеличивать их количество. Кроме этого, среди проблем, которые необходимо решить с генераторами: наличие топлива, установка в многоэтажных отделениях, охрана.

Также в плане действий учитывается, что в случае блэкаута ожидается снижение спроса на платежи, заказы онлайн, отправку посылок.

«Пытаемся предусмотреть объемы услуг, под это подтянуть людей: кассиров, операторов, сортировщиков, водителей. Фокус должен быть на выплату социальной помощи, пенсий, обеспечение бытовыми товарами, которые люди базово могут купить», — подчеркнул он.

Также, по словам Смилянского, в больших городах есть «план Б»: если какое-то отделение не будет работать, туда поедут передвижные отделения.

Компания также закупает кровати, твердотопливные печи и делает запасы продуктов на случай, если сотрудникам будет трудно добраться домой, чтобы они могли отдохнуть в отделении и работать дальше до восстановления системы.

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Економічна Правда По материалам:

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