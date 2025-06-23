«Укроборонпром» начинает сотрудничество с Airbus: готовят совместные программы обучения — Finance.ua
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«Укроборонпром» начинает сотрудничество с Airbus: готовят совместные программы обучения

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«Укроборонпром» начинает сотрудничество с Airbus: готовят совместные программы обучения
«Укроборонпром» начинает сотрудничество с Airbus: готовят совместные программы обучения
Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (УОП) и европейская компания Airbus заключили трехсторонний меморандум о сотрудничестве во время международного авиасалона Ле Бурже.
Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Компании планируют совместно организовать техническое обслуживание и ремонт авиационной техники Airbus, эксплуатируемой в Украине. «Укроборонпром» стремится подготовить украинских специалистов, которые овладеют необходимыми компетенциями для работы с такой техникой.
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Ожидается, что в ближайшее время представители Airbus прибудут в Украину, чтобы сформировать группы специалистов. Они будут изучать технологии обслуживания и техническую документацию.
После обучения специалисты смогут получить статус инструкторов.
Генеральный директор АО «УОП» Олег Гуляк отметил, что сотрудничество с Airbus свидетельствует о росте доверия к украинскому оборонно-промышленному комплексу. По его словам, компания планирует продолжать развивать партнерские отношения в авиационной отрасли и других направлениях деятельности общества.
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Напомним, ранее «Укроборонпром» запустил программу для возвращения украинских беженцев «Возвращение украинцев», которая позволяет вынужденным переселенцам получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.
Кроме того, одно из предприятий Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» заключило Меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA. В документе говорится о намерении организовать совместную комплектацию выстрелов среднего калибра.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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