Украинский Sense Bank начал кредитование энергоэффективных бизнес-проектов — Finance.ua

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Украинский Sense Bank начал кредитование энергоэффективных бизнес-проектов

Кредит&Депозит
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Украинский Sense Bank начал кредитование энергоэффективных бизнес-проектов
Украинский Sense Bank начал кредитование энергоэффективных бизнес-проектов
Об этом решении сообщает пресс-служба финучреждения. Как отмечается в пресс-релизе, этот шаг был предпринят на фоне растущего дефицита выработки электроэнергии, возникшего в результате постоянных террористических атак со стороны рф.
Так, юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям теперь доступны кредиты на проекты по установке возобновляемых источников энергии, энергоэффективного освещения, систем накопления электроэнергии и другие подобные проекты.
В банке говорят, что данная инициатива является отдельной программой кредитования бизнеса, направленной на повышение энергоэффективности. Субъекты предпринимательства могут получить финансирование в размере до 100% от стоимости проекта на срок до 5 лет. Максимальная сумма кредита составляет 150 млн грн. График погашения будет разработан для каждого клиента отдельно с учетом специфики бизнеса, местоположения бизнеса и кредитных возможностей заемщика.
Банкиры отмечают, что, в том числе, кредитование бизнеса на эти нужды будет проходить в рамках госпрограммы «Доступные кредиты под 5−7-9%», по условиям которой процентная ставка составляет от 1% годовых. Программа позволяет кредитовать бизнес, который находится в зоне высокого военного риска и нуждается в особой поддержке.
Напомним, что 25 июня текущего года Sense Bank совместно с 16 другими банками подписал Меморандум о банковском кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
По материалам:
Сенс Банк
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