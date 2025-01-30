Украинский финмониторинг жестче, чем польский, — СМИ — Finance.ua
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Украинский финмониторинг жестче, чем польский, — СМИ

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Украинский финмониторинг жестче, чем польский, — СМИ
Украинский финмониторинг жестче, чем польский, — СМИ
В Украине финансовый мониторинг более жесткий, чем в Польше, пишет Оbozrevatel, ссылаясь на ответ изданию от PKO Bank Polski.
Сообщается, что почти за три года после начала полномасштабного вторжения численность украинских вкладчиков в крупнейшем банке Польши PKO увеличилась в 2,5 раза.
Польский банк не запрещает украинцам покупать криптовалюту и применяет планку финансового мониторинга, которая выше украинской - 652 тыс. гривен в пересчете на гривну.
Согласно действующему законодательству все финансовые учреждения Украины в обязательном порядке должны отчитываться перед Госфинмониторингом о любых операциях своих клиентов-физлиц на сумму от 400 тыс. грн. гривен (даже не подозрительные).
Это 9,2 тыс. евро в пересчете на текущий средний официальный курс евро.
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В то же время в Польше действует менее строгое требование: в местное финансовое ведомство Generalny Inspektor Informacji Finansowej или GIIF (Генеральный инспектор финансовой информации) подаются данные о клиентских операциях, которые на 63% больше, чем в Украине, то есть от 15 тыс. евро.
«PKO Bank Polski применяет положения Закона о борьбе с отмыванием средств при установлении деловых отношений и в течение всего срока их действия в соответствии с идентифицированным риском клиента. Банк отслеживает все транзакции независимо от их суммы и правил STIR и отчитывается в GIIF о транзакциях свыше 15 000 евро. Наш банк проверяет личность клиента независимо от его гражданства или места жительства», — уточнили OBOZ.UA в PKO Bank Polski.
Как сообщали Приватбанк, Ощадбанк, Mono и Райффайзен Банк снизили лимиты на переводы с карт до 50 тыс. грн в месяц.
Затем к вышеуказанным банкам присоединились еще 25 финучреждений.
НБУ с 1 октября 2024 года установил на полгода лимит в 150 тыс. гривен в месяц для исходящих переводов физических лиц с карты на карту (P2P, person-to-person), хотя до этого рассматривал более жесткое ограничение — 100 тыс. гривен.
По материалам:
Українські Новини
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