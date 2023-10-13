Украинским переселенцам полагаются новые выплаты: условия — Finance.ua

Украинским переселенцам полагаются новые выплаты: условия Сегодня 16:00 — Личные финансы

Финансовую помощь планируют выплачивать в трех городах Украины. Переселенцы со статусом ВПЛ должны соответствовать нескольким критериям.

Из-за полномасштабной российской агрессии малозащищенные украинцы и внутренне перемещенные лица продолжают получать поддержку от разных организаций. Благотворительные фонды безвозмездно выплачивают гражданам деньги, которые они могут потратить на самое необходимое.

В список таких организаций входит «Голос Ромни», которая в партнерстве с международной некоммерческой организацией Mercy Corps открыла регистрацию на денежную помощь ВПЛ и местным жителям определенных категорий уязвимости.

Кому доступна денежная помощь

Ее смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и отдельные граждане, принадлежащие к уязвимым категориям в Ужгороде, Кривом Роге и Запорожье.

Чтобы получить выплату, домохозяйства должны отвечать социально-экономическому критерию и требованиям уязвимости. При этом, если раньше вам уже выдавали помощь, то, чтобы зарегистрироваться для новой выплаты, должно пройти пять месяцев после единоразовой трехмесячной помощи или два месяца после трехмесячной помощи в виде трех ежемесячных платежей.

Среди приоритетных категорий граждан:

пожилые люди от 60 лет;

люди с инвалидностью;

ромы, ЛГБТИК+ и другие;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

По социально-экономическим критериям приоритет будет предоставляться домохозяйствам, которые:

в течение последних тридцати дней переместились из районов, расположенных в 30 км от активных боевых действий или с временно оккупированных территорий;

проживают в районах активных боевых действий;

проживают на территориях, находившихся под временной оккупацией рф;

перемещаются более 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий, находившихся под временной оккупацией.

Также отмечается, что предпочтение будут отдавать домохозяйствам, которые:

проживают в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или бездомным;

людям с инвалидностью;

многодетным — 3 и более детей в возрасте до 18 лет, имеющих только одного из родителей (или отец, или мать);

с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

с беременными женщинами или кормящими грудью;

с пожилыми людьми 60+;

которые возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей 60+;

с безработными людьми предпенсионного возраста 50−59 лет, не имеющими пенсии или иного источника дохода;

с людьми, у которых тяжелые хронические заболевания.

Как получить помощь

Для этого в период с понедельника по пятницу нужно звонить по номерам:

Запорожье — 685 571 021;

Кривой Рог — 953 826 998;

Ужгород — 688 142 788.

Далее нужно следовать подсказкам оператора, и, если вы имеете право на выплату по одной из вышеуказанных категорий, вам предложат приехать в офис благотворительной организации для регистрации. Финансовую помощь выплатят в течение четырех-шести недель.

Финансовая помощь начисляется на банковскую карту, указанную при процедуре регистрации.

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Фокус По материалам:

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