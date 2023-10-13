Украинским переселенцам полагаются новые выплаты: условия — Finance.ua

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Украинским переселенцам полагаются новые выплаты: условия

Личные финансы
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Финансовую помощь планируют выплачивать в трех городах Украины. Переселенцы со статусом ВПЛ должны соответствовать нескольким критериям.
Из-за полномасштабной российской агрессии малозащищенные украинцы и внутренне перемещенные лица продолжают получать поддержку от разных организаций. Благотворительные фонды безвозмездно выплачивают гражданам деньги, которые они могут потратить на самое необходимое.
В список таких организаций входит «Голос Ромни», которая в партнерстве с международной некоммерческой организацией Mercy Corps открыла регистрацию на денежную помощь ВПЛ и местным жителям определенных категорий уязвимости.

Кому доступна денежная помощь

Ее смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и отдельные граждане, принадлежащие к уязвимым категориям в Ужгороде, Кривом Роге и Запорожье.
Чтобы получить выплату, домохозяйства должны отвечать социально-экономическому критерию и требованиям уязвимости. При этом, если раньше вам уже выдавали помощь, то, чтобы зарегистрироваться для новой выплаты, должно пройти пять месяцев после единоразовой трехмесячной помощи или два месяца после трехмесячной помощи в виде трех ежемесячных платежей.
Среди приоритетных категорий граждан:
  • пожилые люди от 60 лет;
  • люди с инвалидностью;
  • ромы, ЛГБТИК+ и другие;
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
По социально-экономическим критериям приоритет будет предоставляться домохозяйствам, которые:
  • в течение последних тридцати дней переместились из районов, расположенных в 30 км от активных боевых действий или с временно оккупированных территорий;
  • проживают в районах активных боевых действий;
  • проживают на территориях, находившихся под временной оккупацией рф;
  • перемещаются более 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий, находившихся под временной оккупацией.
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Также отмечается, что предпочтение будут отдавать домохозяйствам, которые:
  • проживают в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или бездомным;
  • людям с инвалидностью;
  • многодетным — 3 и более детей в возрасте до 18 лет, имеющих только одного из родителей (или отец, или мать);
  • с одним или несколькими детьми младше 18 лет;
  • с беременными женщинами или кормящими грудью;
  • с пожилыми людьми 60+;
  • которые возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей 60+;
  • с безработными людьми предпенсионного возраста 50−59 лет, не имеющими пенсии или иного источника дохода;
  • с людьми, у которых тяжелые хронические заболевания.

Как получить помощь

Для этого в период с понедельника по пятницу нужно звонить по номерам:
  • Запорожье — 685 571 021;
  • Кривой Рог — 953 826 998;
  • Ужгород — 688 142 788.
Далее нужно следовать подсказкам оператора, и, если вы имеете право на выплату по одной из вышеуказанных категорий, вам предложат приехать в офис благотворительной организации для регистрации. Финансовую помощь выплатят в течение четырех-шести недель.
Финансовая помощь начисляется на банковскую карту, указанную при процедуре регистрации.
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По материалам:
Фокус
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