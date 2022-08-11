Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь — Finance.ua
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Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь

Личные финансы
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Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь
Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь
Украинцы, прибывшие в Израиль после 24 февраля 2022 г. и не имеющие права на репатриацию согласно Закону Израиля о возвращении, могут получить помощь от организации «Цав Ашаа».
Об этом говорится на странице Посольства Украины в Государстве Израиль.
На какую помощь можно рассчитывать:
  • предоставление медицинского страхования, бесплатной психологической поддержки;
  • продовольственная помощь, одежда и необходимые предметы обихода;
  • обеспечение местом временного проживания;
  • поиск и устройство детей в учебные заведения;
  • оказание содействия в трудоустройстве (в случае пребывания в Израиле более 90 дней).
Помощь предоставляется исключительно лично беженцам при наличии паспорта.
Для получения помощи следует позвонить на горячую линию «Цав Ашаа» — *5130 или сделать это через сайт.
Напомним, украинцы не смогут работать в некоторых городах Израиля. Запрет будет действовать в 17 городах, в том числе:
  • Иерусалиме;
  • Тель-Авиве;
  • Петах-Тикви;
  • Эйлате;
  • Ашдоде
  • Нетании.
По материалам:
Finance.ua
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