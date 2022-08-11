Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь — Finance.ua

Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь Сегодня 16:48 — Личные финансы

Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь

Украинцы, прибывшие в Израиль после 24 февраля 2022 г. и не имеющие права на репатриацию согласно Закону Израиля о возвращении, могут получить помощь от организации «Цав Ашаа».

Об этом говорится на странице Посольства Украины в Государстве Израиль.

На какую помощь можно рассчитывать:



предоставление медицинского страхования, бесплатной психологической поддержки;

продовольственная помощь, одежда и необходимые предметы обихода;



обеспечение местом временного проживания;



поиск и устройство детей в учебные заведения;



оказание содействия в трудоустройстве (в случае пребывания в Израиле более 90 дней).



Помощь предоставляется исключительно лично беженцам при наличии паспорта.

Для получения помощи следует позвонить на горячую линию «Цав Ашаа» — *5130 или сделать это через сайт

Напомним, украинцы не смогут работать в некоторых городах Израиля. Запрет будет действовать в 17 городах, в том числе:

Иерусалиме;

Тель-Авиве;

Петах-Тикви;

Эйлате;

Ашдоде

Нетании.

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