Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь — Finance.ua

Украинские беженцы в Израиле могут получить материальную помощь
Украинцы, прибывшие в Израиль после 24 февраля 2022 г. и не имеющие права на репатриацию согласно Закону Израиля о возвращении, могут получить помощь от организации «Цав Ашаа».
Об этом говорится на странице Посольства Украины в Государстве Израиль.
На какую помощь можно рассчитывать:
- предоставление медицинского страхования, бесплатной психологической поддержки;
- продовольственная помощь, одежда и необходимые предметы обихода;
- обеспечение местом временного проживания;
- поиск и устройство детей в учебные заведения;
- оказание содействия в трудоустройстве (в случае пребывания в Израиле более 90 дней).
Помощь предоставляется исключительно лично беженцам при наличии паспорта.
Для получения помощи следует позвонить на горячую линию «Цав Ашаа» — *5130 или сделать это через сайт.
Напомним, украинцы не смогут работать в некоторых городах Израиля. Запрет будет действовать в 17 городах, в том числе:
- Иерусалиме;
- Тель-Авиве;
- Петах-Тикви;
- Эйлате;
- Ашдоде
- Нетании.
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