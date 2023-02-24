Украинцы уменьшили сумму вкладов в банках. Сколько держат на банковских депозитах — Finance.ua

Украинцы уменьшили сумму вкладов в банках. Сколько держат на банковских депозитах Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

Украинцы уменьшили сумму вкладов в банках. Сколько держат на банковских депозитах

По состоянию на 1 февраля 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1 041,3 млрд грн (по состоянию на 1 января было — 1 051,5 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2023 года:

вклады в национальной валюте — 634,7 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 406,5 млрд. грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 февраля 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 112,9 млрд грн (10,8% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г.) года).

Читайте также Гривневые или валютные: какие депозиты украинцы предпочитали в январе

По состоянию на 1 февраля 2023 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 67 банков.

Напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

с началом действия нового законодательства об обязательных резервах украинским банкам приходится доформировать свои финансовые запасы на корсчетах. Поэтому депозитные ставки пошли вверх;

в Раде предлагают освободить от налогообложения депозиты физлиц;

НБУ сообщал, что украинцы держат на банковских депозитах 581 млрд гривен, а также валюту на 342,546 млрд гривен.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.