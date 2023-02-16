Гривневые или валютные: какие депозиты украинцы предпочитали в январе — Finance.ua
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Гривневые или валютные: какие депозиты украинцы предпочитали в январе

Кредит&Депозит
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За 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Гривневые вклады населения в банках в январе сократились на 2% до 581,015 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 2,6% до 342,546 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в январе увеличились на 2,9% до 933,895 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в январе для юрлиц выросла на 0,1 п.п. до 10,8%, для физлиц сохранилась на уровне 10,6%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,9%, для населения — 0,6%.
Напомним, Нацбанк продолжает активно бороться с инфляцией и девальвацией гривны. От этой политики регулятора должны выиграть и держатели депозитов. Ведь принимаемые НБУ меры заставят финансистов активнее привлекать деньги населения и бизнеса, а значит — и повышать ставки по ним.
С 11 февраля вступали в силу новые нормативы резервирования, принятые Правлением НБУ 26 января. С этой даты банки вынуждены будут, в частности, заморозить на корсчете НБУ вместо 5% уже 10% объема размещенных у них средств в нацвалюте по требованию и гривне на текущих счетах юридических и физических лиц. Под средства СКВ (по требованию и на текущих счетах) придется заморозить еще больше — 20% от привлеченных объемов (ранее 15%).

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2023 г. общая сумма вкладов физлиц (в том числе и ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1,051 трлн грн. За декабрь 2022 года этот показатель увеличился на 58,4 млрд грн. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2023:
  • вклады в национальной валюте — 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за декабрь);
  • вклады в иностранной валюте — 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за декабрь).
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По материалам:
Finance.ua
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