Украинцы стали меньше покупать новые автомобили — Finance.ua

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Украинцы стали меньше покупать новые автомобили

Технологии&Авто
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Украинцы стали меньше покупать новые автомобили
Украинцы стали меньше покупать новые автомобили
В ноябре в Украине было зарегистрировано чуть больше 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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По отношению к октябрю текущего года потребительская активность на авторынке снизилась на 10%.

Какие автомобили в лидерах

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota — 868 ед.
По отношению к октябрю текущего года продажи новых Toyota увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года выросли на 2%.
На втором месте Renault — 533 ед. (-32% к октябрю; +39% к ноябрю 2023 г.).
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Третий результат у Skoda — 514 ед. (+27%; -1%).
Также в ТОП-5 ноября попали:
  • VW — 447 ед. (+23%; -6%);
  • BMW — 305 ед.
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster — 511 шт.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 64 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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Напомним, аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы. Компания проанализировала более 6,6 млн зарегистрированных на платформе автомобилей и около 2 млн автомобилей из реестра МВД Украины.
Данные с платформы BlaBlaCar показывают, что среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.
По материалам:
Finance.ua
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