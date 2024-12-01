В Украине введут необычные светофоры нового стандарта: что изменится — Finance.ua

В Украине введут необычные светофоры нового стандарта: что изменится
В Украине с 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца. С 1 мая вступит в силу новый государственный стандарт.
Об этом сообщает Telegram-канал Велосипедные города|Bike City, ссылаясь на приказ Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества.
Приказом вводится Госстандарт ДСТУ 4092:2024 «Светофоры дорожные», предусматривающий ряд интересных новаций. В частности, изменен оттенок зеленого сигнала — он станет изумрудным, потому что такой цвет лучше воспринимается водителями.
Стрелки на светофорах станут шевронными — это улучшит их видимость. Кроме того, таймеры обратного отсчета планируют устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах. Также вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.
Госстандарт также будет регулировать параметры велосипедных и велосипедных светофоров. Их дополнят значком велосипеда, а диаметр линзы составит 100 мм для велосипедных дорожек и 200 мм — если светофор установлен над дорогой.
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