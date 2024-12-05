Какие авто покупали украинцы в ноябре: бензин, дизель, электро (инфографика) — Finance.ua

Какие авто покупали украинцы в ноябре: бензин, дизель, электро (инфографика) Сегодня 13:02 — Технологии&Авто

Какие авто покупали украинцы в ноябре: бензин, дизель, электро (инфографика)

В ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 66%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Бензин

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых автомобилей. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%.

Дизель

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто — 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых авто.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,5% до 22,5%.

Электро

Электромобили охватили 12,8% против 15,4% в ноябре прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Также напомним, по данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.

«бронзу» месяца получил TOYOTA Land Cruiser Prado.

Справка Finance.ua:

Аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы. Компания проанализировала более 6,6 млн зарегистрированных на платформе автомобилей и около 2 млн автомобилей из реестра МВД Украины.

Данные с платформы BlaBlaCar показывают, что среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.

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