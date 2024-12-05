Какие авто покупали украинцы в ноябре: бензин, дизель, электро (инфографика) — Finance.ua

Какие авто покупали украинцы в ноябре: бензин, дизель, электро (инфографика)
В ноябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 66%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Бензин
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых автомобилей. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%.
Дизель
Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто — 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых авто.
Доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,5% до 22,5%.
Электро
Электромобили охватили 12,8% против 15,4% в ноябре прошлого года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
Также напомним, по данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал RENAULT Duster.
Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.
«бронзу» месяца получил TOYOTA Land Cruiser Prado.
Справка Finance.ua:
- Аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы. Компания проанализировала более 6,6 млн зарегистрированных на платформе автомобилей и около 2 млн автомобилей из реестра МВД Украины.
- Данные с платформы BlaBlaCar показывают, что среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.
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