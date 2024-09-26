Украинцы стали активнее брать кредиты на жилье: средний процент по ипотеке вырос — Finance.ua

Украинцы стали активнее брать кредиты на жилье: средний процент по ипотеке вырос
Банки Украины в июле выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Средний процент по ипотеке вырос.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
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Как отмечает НБУ, объем предоставленных населению ипотечных кредитов в июле 2024 года вырос по сравнению с июнем 2024 года на 18,2% по сравнению с июлем прошлого года — на 36,4%.
Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
Средний процент по ипотеке
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 8% годовых с 7,6% в июне и мае.
Где выдали больше всего ипотечных кредитов
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:
- в Киеве и Киевской области (346 договоров на общую сумму 657,7 млн грн, что составляет 54,8% от общего объема);
- Львовской области (51 договор на 97,6 млн грн);
- Винницкой области (37 договоров на 60,3 млн грн);
- Одесской области (28 договоров на 40,3 млн грн).
По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.
Напомним, жилищный сертификат єВідновлення разрешили использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе єОселя. Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса по программе єОселя, который по ее условиям должен быть не менее 20% от стоимости жилья.
Справка Finance.ua:
- В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых;
- во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратной.
Что не так с ипотекой в Украине 🔍
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