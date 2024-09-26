Украинцы стали активнее брать кредиты на жилье: средний процент по ипотеке вырос — Finance.ua

Украинцы стали активнее брать кредиты на жилье: средний процент по ипотеке вырос Сегодня 10:03 — Кредит&Депозит

Украинцы стали активнее брать кредиты на жилье: средний процент по ипотеке вырос

Банки Украины в июле выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн. Средний процент по ипотеке вырос.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

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Как отмечает НБУ, объем предоставленных населению ипотечных кредитов в июле 2024 года вырос по сравнению с июнем 2024 года на 18,2% по сравнению с июлем прошлого года — на 36,4%.

Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Средний процент по ипотеке

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 8% годовых с 7,6% в июне и мае.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:

в Киеве и Киевской области (346 договоров на общую сумму 657,7 млн грн, что составляет 54,8% от общего объема);

Львовской области (51 договор на 97,6 млн грн);

Винницкой области (37 договоров на 60,3 млн грн);

Одесской области (28 договоров на 40,3 млн грн).

Инфографика: НБУ

По данным НБУ, банки снижают ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий. Ипотечное кредитование оживляется благодаря программе «єОселя». Доля ипотеки выросла до 12,4% чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Напомним, жилищный сертификат єВідновлення разрешили использовать , чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе єОселя. Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса по программе єОселя, который по ее условиям должен быть не менее 20% от стоимости жилья.

Справка Finance.ua:

В прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых;

во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратной.

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