Украинцы смогут получить компенсацию еще за один вид недвижимости: детали — Finance.ua

Украинцы смогут получить компенсацию еще за один вид недвижимости: детали

Сегодня 10:02 — Личные финансы

В Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр.

Кабмин одобрил изменения и поделился списком, что можно в него вносить.

Что нового?

В Реестр поврежденного жилья разрешили вносить даже объекты незавершенного строительства. Однако здесь есть условие — у вас должна быть разрешительная документация на это строительство.

Такие объекты будут вноситься в реестр только в том случае, если там уже были возведены внешние и внутренние опорные стены.

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Кроме этого, Кабмин разрешил по-другому фиксировать факт разрушенного и поврежденного жилья: теперь не обязательно предоставлять фото или видео, можно воспользоваться спутниковыми снимками, подтверждающими этот факт.

Что будет в Реестре поврежденного жилья?

В базу данных будут заносить информацию о следующем:

поврежденное или разрушенное жилье;

владельцы поврежденного или разрушенного жилья;

ущерб, причиненный вследствие повреждения жилья.

Владельцы разрушенной недвижимости не могут самостоятельно вносить изменения в реестр, его администратором является Минцифры.

Как предоставить информацию?

Граждане могут подавать всю имеющуюся информацию о своем жилом объекте следующими способами:

через портал «Дія»;

через ЦПАУ;

обратившись к нотариусу.

Вносить данные о поврежденном войной имуществе в дальнейшем позволит получить компенсацию.

Справка Finance.ua:

на начало мая украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном/разрушенном жилье. Общая площадь такого жилья сейчас составляет 9,4 миллиона квадратных метров;

Сейчас государство начало первый этап — оперативное восстановление , в ходе которого отстраивают не сильно разрушенные дома: поврежденные окна, двери, крыши и т.д. Полностью разрушенные здания пока не восстанавливают. На это Правительство направило 1,6 млрд грн;



, в ходе которого отстраивают не сильно разрушенные дома: поврежденные окна, двери, крыши и т.д. Полностью разрушенные здания пока не восстанавливают. На это Правительство направило 1,6 млрд грн; законопроект № 7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, предусматривающий, в случае гибели собственника жилья компенсацию могут получить его наследники. Если погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании. Кто из наследников получает право на первоочередное наследование — читайте здесь.



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