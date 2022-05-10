Украинцы смогут получить компенсацию еще за один вид недвижимости: детали — Finance.ua
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Украинцы смогут получить компенсацию еще за один вид недвижимости: детали

Сегодня 10:02Личные финансы
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В Украине для регистрации поврежденного и разрушенного войной жилья будут использовать специальный реестр.
Кабмин одобрил изменения и поделился списком, что можно в него вносить.

Что нового?

В Реестр поврежденного жилья разрешили вносить даже объекты незавершенного строительства. Однако здесь есть условие — у вас должна быть разрешительная документация на это строительство.
Такие объекты будут вноситься в реестр только в том случае, если там уже были возведены внешние и внутренние опорные стены.
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Кроме этого, Кабмин разрешил по-другому фиксировать факт разрушенного и поврежденного жилья: теперь не обязательно предоставлять фото или видео, можно воспользоваться спутниковыми снимками, подтверждающими этот факт.

Что будет в Реестре поврежденного жилья?

В базу данных будут заносить информацию о следующем:
  • поврежденное или разрушенное жилье;
  • владельцы поврежденного или разрушенного жилья;
  • ущерб, причиненный вследствие повреждения жилья.
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Владельцы разрушенной недвижимости не могут самостоятельно вносить изменения в реестр, его администратором является Минцифры.

Как предоставить информацию?

Граждане могут подавать всю имеющуюся информацию о своем жилом объекте следующими способами:
  • через портал «Дія»;
  • через ЦПАУ;
  • обратившись к нотариусу.
Вносить данные о поврежденном войной имуществе в дальнейшем позволит получить компенсацию.

Справка Finance.ua:

  • на начало мая украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном/разрушенном жилье. Общая площадь такого жилья сейчас составляет 9,4 миллиона квадратных метров;
  • Сейчас государство начало первый этап — оперативное восстановление, в ходе которого отстраивают не сильно разрушенные дома: поврежденные окна, двери, крыши и т.д. Полностью разрушенные здания пока не восстанавливают. На это Правительство направило 1,6 млрд грн;
  • законопроект № 7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, предусматривающий, в случае гибели собственника жилья компенсацию могут получить его наследники. Если погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании. Кто из наследников получает право на первоочередное наследование — читайте здесь.

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По материалам: Сьогодні
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