Украинцы смогут получить компенсацию еще за один вид недвижимости: детали — Finance.ua

Кроме этого, Кабмин разрешил по-другому фиксировать факт разрушенного и поврежденного жилья: теперь не обязательно предоставлять фото или видео, можно воспользоваться спутниковыми снимками, подтверждающими этот факт.
Что будет в Реестре поврежденного жилья?
В базу данных будут заносить информацию о следующем:
Владельцы разрушенной недвижимости не могут самостоятельно вносить изменения в реестр, его администратором является Минцифры.
Как предоставить информацию?
Граждане могут подавать всю имеющуюся информацию о своем жилом объекте следующими способами:
через портал «Дія»;
через ЦПАУ;
обратившись к нотариусу.
Вносить данные о поврежденном войной имуществе в дальнейшем позволит получить компенсацию.
Справка Finance.ua:
на начало мая украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном/разрушенном жилье. Общая площадь такого жилья сейчас составляет 9,4 миллиона квадратных метров;
Сейчас государство начало первый этап — оперативное восстановление, в ходе которого отстраивают не сильно разрушенные дома: поврежденные окна, двери, крыши и т.д. Полностью разрушенные здания пока не восстанавливают. На это Правительство направило 1,6 млрд грн;
законопроект № 7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, предусматривающий, в случае гибели собственника жилья компенсацию могут получить его наследники. Если погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании. Кто из наследников получает право на первоочередное наследование — читайте здесь.