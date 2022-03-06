Украинцы, потерявшие работу, получат по 6500 грн от государства уже на следующей неделе. — Finance.ua

Украинцы, потерявшие работу, получат по 6500 грн от государства уже на следующей неделе.

Сегодня 18:06 — Личные финансы

По поручению Президента Украины на следующей неделе (с 7 марта) заработает обновленная программа «єПідтримка» — каждый наемный работник и ФЛП, у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тысячи гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, программа будет работать через приложение «Дія» по аналогии с выплатами за вакцинацию. Вскоре Министерство цифровой трансформации должно сообщить детали о том, как именно оформить помощь.

«Это сейчас. Но дальше каждый из вас должен начать работать ради Украины и нашей победы. Я благодарен каждому, кто так или иначе помог нашей героической армии, а также помогает людям, оказавшимся в трудных условиях разрушения и оккупации. Теперь нам нужно возобновлять производства там, где это возможно», — подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что Украина должна быстро переходить к «экономике военного положения», то есть отстроить эффективную работу всех необходимых предприятий, мобилизовать ресурсы и создать новую логистику.

Шмыгаль призвал местные власти регионов в тылу обеспечить людей работой. Премьер-министр также обратился к бизнесу с призывом возобновить производства, если в регионе нет опасности.

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