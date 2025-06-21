Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары — Finance.ua

Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары Сегодня 14:12

Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары

Один из самых распространенных способов украинцев сэкономить — покупать товары со скидкой. В частности, 75% потребителей постоянно покупают продукцию по сниженной цене и готовы сменить привычные магазины ради более выгодной цены.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Динамика сектора FMCG: food, non-food, drogerie», сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

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Как подсчитали аналитики, магазины получают почти половину общей выручки благодаря акционным товарам: 56% в продовольственном сегменте и 49% в непродовольственном.

Также украинцы вынужденно меняют наполнение продуктовой корзины, подыскивая самые выгодные цены. В частности, все меньше потребителей покупают алкоголь, кондитерские изделия и снеки.

Это объясняется удорожанием шоколадных изделий. Поэтому граждане перераспределяют расходы в пользу нешоколадных кондитерских изделий.

Еще одним трендом стала покупка готовой продукции, что указывает на спрос на удобные решения: рыба, морепродукты, мясные изделия.

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Возрастает интерес к продукции собственных торговых марок (ВТМ). 43% респондентов назвали низкую цену основной мотивацией для выбора ВТМ вместо брендовых аналогов.

Как свидетельствуют данные Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%.

Индекс борща за месяц снизился на 12%, но в годовом исчислении вырос на 27%, достигнув отметки 196 грн. Это на 26 грн дешевле, чем в прошлом месяце, когда стоимость блюда составляла 222 грн.

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