Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары — Finance.ua
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Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары

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Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары
Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары
Один из самых распространенных способов украинцев сэкономить — покупать товары со скидкой. В частности, 75% потребителей постоянно покупают продукцию по сниженной цене и готовы сменить привычные магазины ради более выгодной цены.
Об этом свидетельствуют данные исследования «Динамика сектора FMCG: food, non-food, drogerie», сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).
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Как подсчитали аналитики, магазины получают почти половину общей выручки благодаря акционным товарам: 56% в продовольственном сегменте и 49% в непродовольственном.
Украинцы охотятся за скидками: 75% граждан обычно выбирают акционные товары
Также украинцы вынужденно меняют наполнение продуктовой корзины, подыскивая самые выгодные цены. В частности, все меньше потребителей покупают алкоголь, кондитерские изделия и снеки.

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Это объясняется удорожанием шоколадных изделий. Поэтому граждане перераспределяют расходы в пользу нешоколадных кондитерских изделий.
Еще одним трендом стала покупка готовой продукции, что указывает на спрос на удобные решения: рыба, морепродукты, мясные изделия.
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Возрастает интерес к продукции собственных торговых марок (ВТМ). 43% респондентов назвали низкую цену основной мотивацией для выбора ВТМ вместо брендовых аналогов.
Как свидетельствуют данные Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%.
Индекс борща за месяц снизился на 12%, но в годовом исчислении вырос на 27%, достигнув отметки 196 грн. Это на 26 грн дешевле, чем в прошлом месяце, когда стоимость блюда составляла 222 грн.
По материалам:
Finance.ua
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