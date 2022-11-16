Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии — Finance.ua

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Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии

Энергетика
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Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии
Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии
Украинцы прислушиваются к просьбе уменьшить потребление электроэнергии. В масштабах всей страны речь идет о ежедневной экономии почти 10% — 1,4 тысяч МВт.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
«Потребление в день составляет около 14 тыс. МВт, 10% — это 1,4 тыс. МВт. Хмельницкая АЭС работает с мощностью 2 тыс. МВт. То есть население экономит более половины мощности ХАЭС», — отметил Герус.
Он добавил, что сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на Киевщине и северо-востоке страны: Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и частично Черкасская области.

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«Следует помнить, что добровольное уменьшение потребления, особенно в вечерние часы, помогает энергетикам работать над ремонтом объектов энергетической инфраструктуры», — подытожил Герус.
Как сообщалось, из-за роста потребления электроэнергии НЭК «Укрэнерго» распорядилась применить аварийные отключения в Киеве и семи областях.
С 10 октября россия наносит массированные удары ракетами и дронами-камикадзе по энергообъектам Украины. В настоящее время россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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