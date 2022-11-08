Украинцы еще могут подать заявку на получение 300 злотых в Польше — Finance.ua
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Украинцы еще могут подать заявку на получение 300 злотых в Польше

Личные финансы
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Украинцы еще могут подать заявку на получение 300 злотых в Польше
Украинцы еще могут подать заявку на получение 300 злотых в Польше
С 1 июля в Польше можно податься на получение социальных выплат от государства в размере 300+ злотых. Эти средства должны помочь родителям собрать детей в школу. Однако срок приема заявлений подходит к концу.
Украинские семьи, оказавшиеся в Польше после 24 февраля, могут в рамках программы «Dobry Start» получить пособие на сумму 300 злотых. На эти деньги можно купить, например, учебники, тетради или оборудование, необходимое для школы и обучения. В этом году заявки принимаются с 1 июля по 30 ноября 2022 года.
Если заявку подать в сентябре, октябре или ноябре, деньги поступят на счет родителей в течение следующих двух месяцев. ZUS выплачивает пособие только на банковский счет, указанный в заявлении.

Кто может рассчитывать на участие в программе «Dobry Start»

Получить льготу можно на каждого ребенка в возрасте от 7 до 20 лет, а для лиц с инвалидностью — на ребенка в возрасте до 24 лет, которые учатся в польской школе.
Лица, которые могут оформить заявление на получение 300 злотых:
  • родители ребенка;
  • фактический опекун ребенка;
  • законный опекун — лицо, которому судом поручена забота о ребенке;
  • приемная семья;
  • директор опеко-воспитательного заведения или директор областного опеко-терапевтического заведения;
  • совершеннолетний ученик, который не находится на иждивении родителей.

Какие данные нужно предоставить при оформлении заявки:

  • личные данные заявителя и данные ребенка (даты рождения, номер PESEL, гражданство);
  • адрес заявителя и адрес школы, где обучается ребенок;
  • справка о том, что ребенок посещает школу;
  • право на инвалидность ребенка, если речь идет о детях с инвалидностью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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