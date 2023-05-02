Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото) — Finance.ua

Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото) Сегодня 16:41 — Фондовый рынок

Украинцев призывают проголосовать за дизайн новой марки Укрпочты к Международному дню защиты детей, пишет nashkiev.ua.

Среди вариантов семь детских рисунков о будущем Украины с мирной жизнью, современными городами и счастливыми семьями. Их выбрали из 350 присланных работ.

Опрос продлится в «Дія» всего три дня, со 2 по 4 мая. Кроме того, отдать свой голос за лучший эскиз новой марки можно на страницах Укрпочты в Instagram и Facebook.

Результаты голосования будут опубликованы на следующий день после завершения опроса в соцсетях компании. А почтовая марка «Дети победы рисуют Украину будущего» выйдет уже 1 июня.

Справка Finance.ua:

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель».

«Укрпочта» выпустила 24 февраля почтовую марку «ПТН ПНХ!», посвященную годовщине полномасштабной войны россии против Украины.



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