Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото) — Finance.ua
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Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото)

Фондовый рынок
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Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото)
Украинцев призывают проголосовать за дизайн новой марки Укрпочты к Международному дню защиты детей, пишет nashkiev.ua.
Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото)
Среди вариантов семь детских рисунков о будущем Украины с мирной жизнью, современными городами и счастливыми семьями. Их выбрали из 350 присланных работ.
Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото)
Опрос продлится в «Дія» всего три дня, со 2 по 4 мая. Кроме того, отдать свой голос за лучший эскиз новой марки можно на страницах Укрпочты в Instagram и Facebook.
Украинцев просят выбрать дизайн новой марки Укрпочты (фото)
Результаты голосования будут опубликованы на следующий день после завершения опроса в соцсетях компании. А почтовая марка «Дети победы рисуют Украину будущего» выйдет уже 1 июня.

Справка Finance.ua:

  • Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель».
  • «Укрпочта» выпустила 24 февраля почтовую марку «ПТН ПНХ!», посвященную годовщине полномасштабной войны россии против Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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