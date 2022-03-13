Также беженцы могут получить налоговый номер PESEL, работать в Польше, получать медицинскую помощь.
По желанию, украинские дети могут учиться в польских школах.
Справка Finance.ua:
10 марта в польском Сейме был принят законопроект о помощи украинским беженцам в связи с войной в стране, которую развязала россия;
выходцы из Украины имеют право находиться на территории Германии без визы в течение 90 дней, а затем получить долгосрочный вид на жительство после обращения в соответствующие органы. Беженцы, поселившиеся в специальных лагерях, получают «карманные деньги» на ежедневные нужды. Взрослому человеку предоставляют 163 евро в месяц, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро (в зависимости от возраста ребенка).