Украинцам в Польше будут выплачивать единовременную финпомощь — сколько можно получить — Finance.ua
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Украинцам в Польше будут выплачивать единовременную финпомощь — сколько можно получить

Сегодня 17:00Личные финансы
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Украинцам в Польше будут выплачивать единовременную финпомощь — сколько можно получитьУкраинцам в Польше будут выплачивать единовременную финпомощь — сколько можно получить
Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека.
Соответствующий закон о помощи беженцам подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Onet.pl.
Закон также гарантирует легитимность пребывания беженцев из Украины, а также их супругов даже в том случае, если у них нет украинского гражданства.
Отмечается, что украинцы могут на законных основаниях находиться на территории Польши в течение 18 месяцев. После этого можно подать заявление и получить разрешение на проживание на срок до 3-х лет.
Также беженцы могут получить налоговый номер PESEL, работать в Польше, получать медицинскую помощь.
По желанию, украинские дети могут учиться в польских школах.

Справка Finance.ua:

  • 10 марта в польском Сейме был принят законопроект о помощи украинским беженцам в связи с войной в стране, которую развязала россия;
  • выходцы из Украины имеют право находиться на территории Германии без визы в течение 90 дней, а затем получить долгосрочный вид на жительство после обращения в соответствующие органы. Беженцы, поселившиеся в специальных лагерях, получают «карманные деньги» на ежедневные нужды. Взрослому человеку предоставляют 163 евро в месяц, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро (в зависимости от возраста ребенка).
По материалам: Сьогодні
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