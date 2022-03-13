Украинцам в Польше будут выплачивать единовременную финпомощь — сколько можно получить

Сегодня 17:00 — Личные финансы

Украинцам в Польше будут выплачивать единовременную финпомощь — сколько можно получить

Украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека.

Соответствующий закон о помощи беженцам подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Onet.pl.

Закон также гарантирует легитимность пребывания беженцев из Украины, а также их супругов даже в том случае, если у них нет украинского гражданства.

Отмечается, что украинцы могут на законных основаниях находиться на территории Польши в течение 18 месяцев. После этого можно подать заявление и получить разрешение на проживание на срок до 3-х лет.

Также беженцы могут получить налоговый номер PESEL, работать в Польше, получать медицинскую помощь.

По желанию, украинские дети могут учиться в польских школах.

Справка Finance.ua:

10 марта в польском Сейме был принят законопроект о помощи украинским беженцам в связи с войной в стране, которую развязала россия;

выходцы из Украины имеют право находиться на территории Германии без визы в течение 90 дней, а затем получить долгосрочный вид на жительство после обращения в соответствующие органы. Беженцы, поселившиеся в специальных лагерях, получают «карманные деньги» на ежедневные нужды. Взрослому человеку предоставляют 163 евро в месяц, а несовершеннолетним — от 105 до 111 евро (в зависимости от возраста ребенка).

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