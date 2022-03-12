Где в Европе украинцам доступен бесплатный проезд и что для этого нужно — Finance.ua

Где в Европе украинцам доступен бесплатный проезд и что для этого нужно

Сегодня 19:01 — Личные финансы

Многие перевозчики в странах ЕС разрешают украинцам ездить бесплатно. Об этом пишет портал Lowcostavia.

Австрия

Украинские беженцы могут пользоваться поездами бесплатно . Достаточно показать загранпаспорт. Направления австрийской железной дороги можно посмотреть здесь.

Бельгия

Бельгийская железная дорога SNCB предоставляет право бесплатного проезда в поездах в любой пункт назначения в стране, а также за пределы Бельгии.

Для бесплатного проезда на поездах внутреннего сообщения, а также международного (не скоростного) сообщения нужно показать билет Helpukraine, который украинцы получают на территории Германии. Также нужно показать украинский загранпаспорт или ID-карту. Бесплатный проезд предоставляется в течение срока действия билета «Helpukraine».

Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys нужно обратиться в международные кассы железной дороги. Чтобы бесплатно проехать в скоростных поездах Eurostar нужно обратиться к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels — Midi.

Болгария

Со 2 марта Болгарская государственная железная дорога (BDZ) организовала бесплатный проезд для украинцев. Для этого нужно показать украинский загранпаспорт в билетных кассах или работникам поезда.

Великобритания

Для украинцев с действующей британской визой организован бесплатный проезд во всех поездах по украинскому паспорту или ID-карте от любой станции или остановки железнодорожной компании Eurostar в Европе до станции London St Pancras International.

Дания

Все украинские беженцы могут бесплатно проехать в поезде при наличии паспорта, водительских прав и других документов, подтверждающих гражданство.

Италия

Компании Flixbus и MarinoBus разрешили бесплатный проезд на всех автобусах по украинскому паспорту или ID-карте.

Испания

Национальная железнодорожная сеть Renfe предоставляет для украинцев бесплатный проезд по Испании. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом в поездах Renfe, украинцы должны иметь при себе паспорт или удостоверение личности и предъявить его в пунктах продажи, сервисных центрах или кассах станций Renfe.

Нидерланды

Весь публичный транспорт в Нидерландах, в том числе поезда NS/Dutch Railways бесплатны для украинцев. Беженцы могут получить бесплатный дневной проездной билет в любой кассе NS при предъявлении украинского загранпаспорта или карты, и билета на немецкий, бельгийский, французский или австрийский поезд, который был куплен не позже 24 часов.

Германия

Компания Deutsche Bahn разрешила беженцам с украинским паспортом или картой бесплатно пользоваться всеми поездами дальнего следования из Польши в Германию. Ежедневно курсирует до 8 таких поездов. Поезда отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля (граница с Украиной)/Кракова, Вены/Вроцлава.

Польша

Украинцы после пересечения польской границы могут бесплатно воспользоваться поездами PKP Intercity категорий эконом на территории Польши. Перед поездкой пассажиры должны получить бесплатный билет в кассе или у кондуктора. Карту сообщений можно посмотреть здесь

Также, украинцам доступны бесплатные поездки от Flixbus, если нужно выехать из городов вблизи польской границы. Для получения билета необходимо оформить онлайн заявку. Для этого отправьте запрос на электронную почту service@flixbus.com.ua

В запросе нужно указать такую информацию:

название электронного письма: УКРАИНА (обязательно для рассмотрения запроса!);

город отправления (Перемышль/Жешув) — город прибытия, дата и время отправления, рейсы проверяйте на сайте;

имя и фамилия тех, кто будет ехать;

номер телефона;

адрес электронной почты (билет будет отправлен на указанный адрес).

После отправки электронного письма вы можете получить автоматический ответ. Его стоит проигнорировать и дождаться связи с консультантом. Из-за большого количества заявок , ожидание может занять до нескольких часов.

Румыния

помощью загранпаспорта или ID-карты можно получить бесплатный билет Helpukraine. Он действителен для поездов II класса Regio и Interregio. Такой билет можно получить в кассах на вокзалах и туристических агентствах CFR Călători. Подробнее о пересечении границы, убежище в стране и работы можно узнать здесь

Словакия

Железнодорожная компания ZSSK объявила о бесплатном проезде во всех поездах для граждан Украины. Для этого нужно иметь загранпаспорт или ID-карту.

Венгрия

Украинцы могут бесплатно пользоваться поездами по всей территории Венгрии. Поездку можно начать на любой станции. Для этого необходимо указать место прибытия и подтвердить гражданство Украины. Такой проезд дает право пользоваться вагонами исключительно II класса, доплачивать за проезд на скорых поездах не нужно.

Финляндия

Украинцы могут бесплатное пользоваться всеми поездами с помощью паспорта или ID-карты. Также, беженцы могут рассчитывать на бесплатный проезд в автобусах.

Франция

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться поездами по украинскому паспорту или ID-карте, или с билетом Helpukraine, который можно получить на любой железнодорожной станции.

Чехия

Для украинцев доступен бесплатный проезд во всех поездах PKP по украинскому паспорту или ID-карте.

Швейцария

Весь публичный транспорт в Швейцарии бесплатный для владельцев украинских паспортов или ID-карт. Также, для беженцев доступен бесплатный проезд во всех поездах швейцарской федеральной железной дороги SBB-CFF-FFS и компании TGV LYRIA по украинскому паспорту или ID-карте.

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