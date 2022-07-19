Украинцам упростили процедуру получения Карты поляка: какие теперь правила — Finance.ua
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Украинцам упростили процедуру получения Карты поляка: какие теперь правила

Личные финансы
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Украинцам упростили процедуру получения Карты поляка: какие теперь правила
Украинцам упростили процедуру получения Карты поляка: какие теперь правила
Совет министров Польши опубликовал изменения в процедуру получения Карты поляка. Теперь получение Карты поляка для граждан Украины упрощено.
Об этом говорится в новом правительственном распоряжении.
Согласно обновлению, украинцы, отвечающие требованиям, могут подать документы на получение или продление срока действия Карты поляка на территории Польши. Ранее граждане Украины должны были обращаться в польское консульство в Украине.
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Введенные изменения вступят в силу через две недели.
Стандартный срок рассмотрения заявки до двух месяцев со дня подачи документов. Оформление Карты бесплатно.
Процедура получения остается без изменений:
  • обратитесь в любое воеводство в Республике Польша, чтобы записаться на прием;
  • подайте заявление и необходимые документы. Вы можете предоставить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего предка с отметкой национальности «поляк»;
  • пройдите собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень знания языка. Будьте готовы, что вас будут спрашивать об истории Польши и местных традициях;
  • подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

Стандартный срок рассмотрения заявки до двух месяцев со дня подачи документов. Оформление Карты бесплатно.
Карта действительна в течение 10 лет со дня выдачи. Чтобы продлить срок действия Карты, нужно подать соответствующее заявление не позднее чем за 3 месяца до истечения срока действия Карты.
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По материалам:
ТСН
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