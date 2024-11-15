Украина в пятницу импортирует электроэнергию из пяти стран — Finance.ua
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Украина в пятницу импортирует электроэнергию из пяти стран

Энергетика
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Украина в пятницу импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина в пятницу импортирует электроэнергию из пяти стран
Запланированный на 15 ноября импорт электроэнергии в Украину составляет 2422 МВт-часов.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке.
«Импорт: будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 2422 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 288 МВт. Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности» — говорится в сообщении.
Отмечается, что потребление электричества в пятницу по состоянию на 09.30 на 1,6% превышало показатели предыдущего дня. Укрэнерго призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток.
По материалам:
Finance.ua
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