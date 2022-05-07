Украина терпит миллиардные убытки каждый месяц от оккупации ЗАЭС — эксперт — Finance.ua
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Украина терпит миллиардные убытки каждый месяц от оккупации ЗАЭС — эксперт

Сегодня 04:09Личные финансы
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Украина терпит миллиардные убытки каждый месяц от оккупации ЗАЭС — экспертУкраина терпит миллиардные убытки каждый месяц от оккупации ЗАЭС — эксперт
От оккупации Запорожской атомной электростанции Украина каждый месяц терпит миллиардные убытки за счет уменьшения экспорта электроэнергии и компенсации дефицита атомной энергетики тепловой.
Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«Мы могли бы эту электроэнергию экспортировать. Кроме того, дефицит атомной энергетики следует компенсировать тепловой генерацией: газовой или угольной. А это уже дороже. Поэтому Украина несет миллиарды гривен убытков каждый месяц от захвата ЗАЭС», — отметил специалист.
Также эксперт заверил, что перевод ЗАЭС на минимальный уровень мощности не повлечет за собой дефицита электроэнергии в стране.
«В нынешнем режиме, в котором сейчас функционирует экономика, когда идет сокращение производства и потребления, Украина справится без Запорожской АЭС, дефицита электроэнергии не будет. Но в случае прекращения боевых действий следует восстанавливать экономику, а значит — увеличивать объемы производства электроэнергии. В таких условиях работа ЗАЭС критически важна. К примеру, я себе не могу представить, как восстанавливать промышленность Украины без этой электростанции — крупнейшей в Европе», — указал Омельченко.
Кроме того, он отметил, что Украина должна действовать решительно против компании «Росатом» за активное сопровождение и поддержку оккупации электростанции. Он убежден, что это акт терроризма, за который следует исключать из МАГАТЭ, запрещать деятельность, а сотрудников объявлять в международный розыск.
По материалам: УНН
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