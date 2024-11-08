Украина «спасла» страну ЕС от отключения света — Finance.ua
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Украина «спасла» страну ЕС от отключения света

Энергетика
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Украина «спасла» страну ЕС от отключения света
Украина «спасла» страну ЕС от отключения света
Украина продала Польше 900 МВт электроэнергии, чем уберегла эту страну от отключения света. Потребность соседнего государства в импорте тока связана с нестабильной работой возобновляемых источников электроэнергии.
Как пишет Rzeczpospolita, 7 ноября польский оператор энергосистемы PSE обратился в соседние государства за коммерческим импортом электроэнергии. В результате с 11:00 и 14:00 Польша получила от Украины 900 МВт электроэнергии, однако подтвердить это данными Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) не удалось.
Также ток в эту страну поступал из Германии и Швеции, где электричество дешевле. В PSE потребность Польши в электричестве извне объясняют несколькими причинами:
  • снижением работы ветряных электростанций (ВЭС) из-за низкой скорости ветра на территории страны;
  • сокращением продолжительности светового дня, из-за чего солнечные электростанции (СЭС) также дают меньше мощности;
  • возрастающим потреблением электричества из-за похолодания;
  • отсутствием традиционной генерации — из-за налога на эмиссию углекислого газа угольные электростанции стали убыточными и от них отказались.
В среднем в сутки ветряная энергетика дает Польше 61,4 ГВт*ч света. Но 5 ноября этот показатель упал до 19,8, а 6 ноября — до 6 ГВт*ч. Это объясняется погодными условиями в польских регионах, где установлены ветрогенераторы — 5−7 ноября уже назвали самыми безветренными днями 2024 года.
По материалам:
Обозреватель
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