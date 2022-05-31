Украина просит мир не признавать российские дипломы — Finance.ua

Украина просит мир не признавать российские дипломы

Сегодня 04:13

Народные депутаты планируют обратиться в мировому сообществу с просьбой о денонсации двусторонних соглашений с РФ в сфере образования и науки. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Украина обратится к правительствам демократических государств с просьбой о денонсации двусторонних соглашений с россией в сфере образования и науки, а также отмены легализации российских документов об образовании и получении научных степеней. Соответствующий законопроект № 7416 зарегистрирован сегодня, 30 мая, в Верховной Раде Украины.

Авторами обращения выступили Наталья Пипа, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, Ольга Коваль и ряд других народных депутатов.

В пояснительной записке к документу сообщается, что российские дипломы продолжают признаваться в цивилизованном мире.

«Российские граждане могут получать должности в иностранных компаниях и учреждениях и распространять тут свою кровавую пропаганду, направленную на поддержку преступления геноцида против украинского народа, против человечности в целом», — пишут авторы законопроекта.

По их словам, российские научные сотрудники также продолжают использовать научные площадки для развития российских военных мощностей и разработки оружия.

«Образование и наука, толерирующие убийства и пытки, не могут называться образованием и наукой. ... Говоря „да“ академическому сообществу россии — вы говорите „да“ убийствам и террору россии в Украине», — сказано в документе.

Свое обращение народные депутаты намерены направить в ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейскую Комиссию, Европейский парламент и правительствам демократических государств.

Украина хочет попросить другие страны исключить РФ из состава государств — членов международных и европейских конвенций.

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