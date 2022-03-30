Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро — Finance.ua

«Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет с даты заключения кредитного договора).
Денежные средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.