Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро

Сегодня 12:19Казна и Политика
25
Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евроУкраина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро
Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.
Об этом сообщила прессслужба правительства.
«Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Читайте также
Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет с даты заключения кредитного договора).
Денежные средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.