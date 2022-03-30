Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро — Finance.ua

Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро

Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Украина получит от Франции кредит в 300 миллионов евро

Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития.

Об этом сообщила прессслужба правительства

«Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком пять лет с даты заключения кредитного договора).

Денежные средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

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