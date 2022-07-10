Украина получит грант в 1,7 миллиарда долларов — Finance.ua

Украина получит грант в 1,7 миллиарда долларов Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Украина получит 1,7 миллиарда долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Грант будет привлекаться на бесплатной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР», — заявил он.

Денежные средства будут направлены для покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Напомним, Европейская комиссия анонсировала выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, а Норвегия пообещала предоставить примерно такую же сумму помощи до конца 2022 или начала 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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