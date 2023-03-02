Украина получила партию временных мостов от Швеции — Finance.ua

Украина получила партию временных мостов от Швеции Сегодня 05:24 — Казна и Политика

Королевство Швеция передало Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Также передано 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины. Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

В условиях российской агрессии временные мосты — это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной частью страны. Кроме Швеции, конструкции для строительства временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф на государственных дорогах Украины разрушены 153 моста и путепровода. Благодаря работе дорожников и международной поддержке восстановлен проезд по 80 временным переправам.

С начала полномасштабного вторжения Королевство Швеция системно поддерживает Украину. Стоимость только гуманитарной и гражданской помощи с февраля 2022 года составляет 379 миллионов евро. Среди стратегически важного — средства для налаживания транспортного сообщения на деоккупированных территориях.

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