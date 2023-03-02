Украина получила партию временных мостов от Швеции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила партию временных мостов от Швеции

Казна и Политика
11
Королевство Швеция передало Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Украина получила партию временных мостов от Швеции
Также передано 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины. Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.
В условиях российской агрессии временные мосты — это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной частью страны. Кроме Швеции, конструкции для строительства временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф на государственных дорогах Украины разрушены 153 моста и путепровода. Благодаря работе дорожников и международной поддержке восстановлен проезд по 80 временным переправам.
С начала полномасштабного вторжения Королевство Швеция системно поддерживает Украину. Стоимость только гуманитарной и гражданской помощи с февраля 2022 года составляет 379 миллионов евро. Среди стратегически важного — средства для налаживания транспортного сообщения на деоккупированных территориях.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.