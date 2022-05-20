Украина получила из Целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта на €504 млн — Finance.ua

Украина получила из Целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта на €504 млн

Сегодня 15:11 — Казна и Политика

Украина получила из Целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта на 504 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

В Украину поступила еще одна часть грантовых средств в размере 504 млн евро.

Средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

В рамках этого транша в Государственный бюджет поступили грантовые средства от США (500 млн долларов) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов).

Эти средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц.

Как сообщали Українські Новини, Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки.

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