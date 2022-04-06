Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира — Finance.ua

Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

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Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

Открытие странами границ для украинских беженцев из-за военной агрессии россии против Украины начало влиять на глобальные свободы передвижения. Благодаря этим процессам Украина поднялась в рейтинге до своего рекордного уровня.

Об этом сообщает СNN

«После начала войны в конце февраля многие страны либо изменили свою политику въезда, либо полностью отменили визовые требования для владельцев украинских паспортов, что означает, что Украина поднялась до рекордного уровня в отчете», — сообщает телеканал со ссылкой на рейтинг, составленный лондонской консалтинговой компанией Henley & Partners.

Отмечается, что в рейтинге за второй квартал 2022 года Украина поднялась на одну позицию и сейчас занимает 34 место в этом индексе, а ее граждане теперь могут путешествовать без визы (или получать визу по прибытии) по 192 направлениям.

россия опустилась на четыре места — до 49-го (117 направлений). Ожидается снижение этого показателя и далее. Указывается, что после запрета ЕС, США и Канады доступа российским операторам к своему воздушному пространству, а некоторые пункты назначения больше не выдают визы российским гражданам, российский паспорт фактически получил «статус мусора» в большей части развитого мира.

«Хотя невозможно предсказать, как будет выглядеть мир в тени новой холодной войны, последний индекс свидетельствует о том, что разрыв между россией и большей частью западного мира будет только увеличиваться», — отмечают Henley & Partners.

Верхняя часть индекса остается такой же, как и раньше, — первое место разделяют Япония и Сингапур.

Первые 10 позиций рейтинга:

1. Япония, Сингапур (192 направления).

2. Германия, Южная Корея (190).

3. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189).

4. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция (188).

5. Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (187).

6. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, США (186).

7. Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185).

8. Венгрия (183).

9. Литва, Польша, Словакия (182).

10. Эстония, Латвия, Словения (181).

Граждане Афганистана снова оказались в самой низкой части индекса и имеют доступ только к 26 странам, где не требуют получения предварительной визы. Среди стран с наименее «влиятельными» паспортами Северная Корея, Непал, Палестина, Сомали, Йемен, Пакистан, Сирия и Ирак.

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