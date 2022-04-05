российский паспорт фактически потерял свою ценность из-за войны в Украине — исследование

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российский паспорт фактически потерял свою ценность из-за войны в Украине — исследование

российский паспорт фактически потерял свою ценность и вес с точки зрения безвизовых поездок из-за развязанной России войны в Украине.

Об этом свидетельствуют опубликованные 5 апреля 2022 года данные индекса паспортов мира на II квартал от компании Henley & Partners

«В ответ на действия России Европейский союз (ЕС), США, Канада и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, ввели жесткие запреты на поездки для отдельных российских граждан, а во многих случаях прекратили обработку заявлений на получение визы. российский паспорт фактически потерял свою ценность и вес с точки зрения безвизовых поездок», — говорится в отчете.

В то же время, отмечают аналитики, ЕС утвердил чрезвычайный план, позволяющий гражданам Украины жить в любом из 27 государств-членов сроком до трех лет (при получении соответствующего статуса). Ряд стран скорректировали визовую политику в пользу владельцев украинских паспортов.

«Согласно свежим результатам индекса паспортов, Украина имеет безвизовый доступ к 143 странам — это рекордный показатель для страны и 34-е место в рейтинге. Россия при этом занимает 49-е место и 117 безвизовых направлений в теории», — говорится в отчете.

При этом в компании уверены, что ситуация для России в будущем будет становиться только хуже.

«Поскольку ценность российского паспорта стремительно падает, а мир открывает свои двери для украинцев, очевидно, что паспорт и гражданство определяют жизнь и могут кардинально повлиять на возможности или проблемы, с которыми гражданин может столкнуться по жизни. На данный момент почти невозможно предсказать, как будет выглядеть мир в тени новой холодной войны, но последние результаты индекса показывают, что разрыв между россией и большей частью западного мира только увеличится в ближайшие месяцы», — прокомментировал глава правления группы компаний Henley & Partners Крис Келин.

Если говорить в целом о рейтинге, то на данный момент паспорта Сингапура и Японии в очередной раз делят первое место в Индексе, которое означает, что гражданам этих стран открыты границы 192 стран мира. Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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