Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества — Finance.ua
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Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества

Казна и Политика
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Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества
Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества
Министерство экономики и Ассоциация «Украинско-Корейский Деловой совет» (УКДС) подписали меморандум, который будет способствовать дальнейшей координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Меморандум предусматривает максимальное содействие экономическому развитию и укреплению отношений между Украиной и Республикой Корея. Речь идет о формировании благоприятного климата для привлечения инвесторов, налаживании прямых контактов между бизнесами, правительственными учреждениями и научными организациями стран, создании единой платформы для координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.
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«Подписание меморандума — важный этап для координации нашего сотрудничества с Республикой Корея по принципу „единого окна“. Мы хотим сформировать долгосрочное институциональное сотрудничество через УКДР, максимально развивать его, а также интегрировать в стратегические государственные инициативы корейский частный сектор. Межправительственное партнерство между Украиной и Республикой Корея позволяет привлекать кредитные средства корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) в экономику Украины. В прошлом году мы подписали рамочное пятилетнее соглашение на 2,1 млрд дол. на проекты по восстановлению Украины, которая дала старт практической реализации наших договоренностей», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о таких сферах сотрудничества:
  • содействие привлечению инвестиций в ключевые отрасли экономики, в частности, промышленность, инфраструктуру, аграрный и энергетический секторы;
  • поддержка корейских компаний в выходе на рынок Украины и украинских на рынок Республики Корея;
  • внедрение инновационных технологий в производство и управление;
  • развитие общих проектов в стратегически важных отраслях и сферах цифровизации, искусственного интеллекта, зеленой энергетики;
  • поддержка увеличения объемов двусторонней торговли посредством облегчения доступа к рынкам обеих стран;
  • обеспечение логистической поддержки и создание условий для экспорта и импорта товаров;
  • поддержка совместных исследовательских проектов и научных конференций;
  • поддержка совместных проектов малого и среднего предпринимательства с фокусом на инновационные подходы и устойчивое развитие;
  • организация бизнес-форумов и деловых встреч по расширению сетевых контактов.
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В ближайшее время Министерство экономики Украины совместно с Украинско-Корейским Деловым советом должно собрать полный перечень проектов, которые могут быть реализованы в сотрудничестве между странами, как в сотрудничестве с EDCF, так и вне его, в том числе в частном секторе. Стороны договорились совместно контролировать реализацию каждой инициативы.
Планируется также создание дашборда с наиболее перспективными проектами и разработка дорожной карты по ключевым направлениям взаимодействия.
По материалам:
Finance.ua
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