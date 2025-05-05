Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества — Finance.ua

Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украина и Южная Корея заключили меморандум для усиления экономического сотрудничества

Министерство экономики и Ассоциация «Украинско-Корейский Деловой совет» (УКДС) подписали меморандум, который будет способствовать дальнейшей координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Меморандум предусматривает максимальное содействие экономическому развитию и укреплению отношений между Украиной и Республикой Корея. Речь идет о формировании благоприятного климата для привлечения инвесторов, налаживании прямых контактов между бизнесами, правительственными учреждениями и научными организациями стран, создании единой платформы для координации сотрудничества между Украиной и Республикой Корея.

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«Подписание меморандума — важный этап для координации нашего сотрудничества с Республикой Корея по принципу „единого окна“. Мы хотим сформировать долгосрочное институциональное сотрудничество через УКДР, максимально развивать его, а также интегрировать в стратегические государственные инициативы корейский частный сектор. Межправительственное партнерство между Украиной и Республикой Корея позволяет привлекать кредитные средства корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) в экономику Украины. В прошлом году мы подписали рамочное пятилетнее соглашение на 2,1 млрд дол. на проекты по восстановлению Украины, которая дала старт практической реализации наших договоренностей», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о таких сферах сотрудничества:

содействие привлечению инвестиций в ключевые отрасли экономики, в частности, промышленность, инфраструктуру, аграрный и энергетический секторы;

поддержка корейских компаний в выходе на рынок Украины и украинских на рынок Республики Корея;

внедрение инновационных технологий в производство и управление;

развитие общих проектов в стратегически важных отраслях и сферах цифровизации, искусственного интеллекта, зеленой энергетики;

поддержка увеличения объемов двусторонней торговли посредством облегчения доступа к рынкам обеих стран;

обеспечение логистической поддержки и создание условий для экспорта и импорта товаров;

поддержка совместных исследовательских проектов и научных конференций;

поддержка совместных проектов малого и среднего предпринимательства с фокусом на инновационные подходы и устойчивое развитие;

организация бизнес-форумов и деловых встреч по расширению сетевых контактов.

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В ближайшее время Министерство экономики Украины совместно с Украинско-Корейским Деловым советом должно собрать полный перечень проектов, которые могут быть реализованы в сотрудничестве между странами, как в сотрудничестве с EDCF, так и вне его, в том числе в частном секторе. Стороны договорились совместно контролировать реализацию каждой инициативы.

Планируется также создание дашборда с наиболее перспективными проектами и разработка дорожной карты по ключевым направлениям взаимодействия.

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