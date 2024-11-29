Украина получила от Южной Кореи $100 миллионов на социальную сферу — Finance.ua
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Украина получила от Южной Кореи $100 миллионов на социальную сферу

Казна и Политика
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Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея.
Об этом в телеграме сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, «это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена ​​на поддержку социальной сферы».
В этом году между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов, отметил Шмыгаль.
Он выразил благодарность Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.
Министр обороны Рустем Умеров обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем ужесточение безопасности в связи с участием военных из Северной Кореи в войне с Украиной.
По материалам:
Укрінформ
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