Украина получила от Южной Кореи $100 миллионов на социальную сферу — Finance.ua

Украина получила от Южной Кореи $100 миллионов на социальную сферу Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея.

Об этом в телеграме сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, «это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена ​​на поддержку социальной сферы».

В этом году между правительствами двух стран было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов, отметил Шмыгаль.

Он выразил благодарность Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем ужесточение безопасности в связи с участием военных из Северной Кореи в войне с Украиной.

Укрінформ По материалам:

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