Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года — Finance.ua

Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года Сегодня 21:48 — Технологии&Авто

Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года

Товарооборот Украины за январь-май 2023 составляет 41,9 млрд дол. США.

Об этом сообщает Гостаможслужба в Телеграме.

«За 5 месяцев 2023 года товарооборот составил $41,9 млрд, что на 4% больше, чем в 2022. В январе-мае 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $25,4 млрд, а экспортировали — на сумму $16,5 млрд» , — говорится в сообщении.

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При этом облагаемый налогом импорт составил $20,3 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2023 года составляет 0,45 долл./кг, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $3,9 млрд, Польша — $2,7 млрд и Турция — $2 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,3 млрд, Румынии — на $1,6 млрд, Китая — на $1,4 млрд.

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В общих объемах ввезенных в январе-мае 2023 года товаров 67% составили следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $7,3 млрд, топливно-энергетические товары — $5,2 млрд и продукция химической промышленности — $4,6 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $10,1 млрд, металлы и изделия из них — $1,7 млрд, машины, оборудование и транспорт — $1,4 млрд.

Инфографика: Таможенная служба

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Фінансовий клуб По материалам:

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