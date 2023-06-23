Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года — Finance.ua
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Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года

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Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года
Украина экспортировала товаров почти на $17 млрд с начала года
Товарооборот Украины за январь-май 2023 составляет 41,9 млрд дол. США.
Об этом сообщает Гостаможслужба в Телеграме.
«За 5 месяцев 2023 года товарооборот составил $41,9 млрд, что на 4% больше, чем в 2022. В январе-мае 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $25,4 млрд, а экспортировали — на сумму $16,5 млрд» , — говорится в сообщении.
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При этом облагаемый налогом импорт составил $20,3 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2023 года составляет 0,45 долл./кг, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $3,9 млрд, Польша — $2,7 млрд и Турция — $2 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,3 млрд, Румынии — на $1,6 млрд, Китая — на $1,4 млрд.
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В общих объемах ввезенных в январе-мае 2023 года товаров 67% составили следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $7,3 млрд, топливно-энергетические товары — $5,2 млрд и продукция химической промышленности — $4,6 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $10,1 млрд, металлы и изделия из них — $1,7 млрд, машины, оборудование и транспорт — $1,4 млрд.
Инфографика: Таможенная служба
Инфографика: Таможенная служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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