Удары по критически важным подстанциям несут прямую угрозу безопасности украинских АЭС, — МАГАТЭ — Finance.ua
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Удары по критически важным подстанциям несут прямую угрозу безопасности украинских АЭС, — МАГАТЭ

Энергетика
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По запросу Украины команда МАГАТЭ на этой неделе посещает шесть электрических подстанций в Украине в рамках работы Агентства по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности.
Об этом сообщает МАГАТЭ.
Специалисты Агентства анализируют последствия фактического и потенциального повреждения подстанций, поставляющих энергию за пределами АЭС.
«Надежный доступ к внешнему источнику питания является одной из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Безопасность действующих АЭС зависит от стабильного подключения к сети, но ситуация в этом отношении в последние месяцы становится все более нестабильной», — говорится в отчете МАГАТЭ.
В понедельник, 21 октября, МАГАТЭ продолжило миссию на критически важных для работы АЭС подстанциях. Это стало результатом переговоров с руководством МАГАТЭ с участием президента Владимира Зеленского.
По материалам:
РБК-Україна
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