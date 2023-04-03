UBS сократит 20-30% персонала после поглощения Credit Suisse — Finance.ua
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UBS сократит 20-30% персонала после поглощения Credit Suisse

Фондовый рынок
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UBS Group сократит свой персонал на 20-30% после завершения поглощения Credit Suisse.
Об этом сообщает Bloomberg.
В общей сложности планируют сократить 36 тыс. работников по всему миру.
В Швейцарии будут уволены 11 тыс. работников. К концу 2022 года у двух кредиторов вместе работали почти 125 тыс. человек, причем около 30% от общего количества в Швейцарии.
Публично UBS заявил, что предоставит разъяснения по поводу сокращения рабочих мест, как только это станет возможно. Хотя было ясно, что значительные сокращения произойдут, кредитор рассматривает содержание талантов как значительную часть рисков, связанных с реализацией поглощения.
По материалам:
Економічна Правда
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