У Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году — Finance.ua
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У Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году

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Война в Украине находится в точке невозвращения. В то же время у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить.
Об этом сообщает в интервью DW советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
«Война находится в точке невозвращения. Поэтому у нас на 24-й год, ну и к концу 23-го абсолютно четкое понимание, что нужно», — констатировал он.
Подоляк перечислил основные пункты, необходимые Украине для победы. А именно:
  • первое — несколько скорректировать тактику по тем ресурсам, которые россия использует;
  • второе — несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть у россии, чтобы эти преимущества были ликвидированы;
  • третье — инвестиции в те производства, которые необходимо резко развивать, чтобы получить технологическое преимущество;
  • четвертое — резкое повышение давления за счет самого технологичного компонента этой войны на те или иные военные порядки россии.

Борітеся — поборете!

По материалам:
РБК-Україна
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