У Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году — Finance.ua

У Зеленского рассказали, к чему готовиться в 2024 году Сегодня 15:00

Война в Украине находится в точке невозвращения. В то же время у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить.

Об этом сообщает в интервью DW советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Война находится в точке невозвращения. Поэтому у нас на 24-й год, ну и к концу 23-го абсолютно четкое понимание, что нужно», — констатировал он.

Подоляк перечислил основные пункты, необходимые Украине для победы. А именно:

первое — несколько скорректировать тактику по тем ресурсам, которые россия использует;

второе — несколько скорректировать стратегию с учетом оставшихся доминантных преимуществ, которые есть у россии, чтобы эти преимущества были ликвидированы;

третье — инвестиции в те производства, которые необходимо резко развивать, чтобы получить технологическое преимущество;

четвертое — резкое повышение давления за счет самого технологичного компонента этой войны на те или иные военные порядки россии.

Борітеся — поборете!

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