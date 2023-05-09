У Зеленского призвали запретить россиянам посещать страны Европы — Finance.ua
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У Зеленского призвали запретить россиянам посещать страны Европы

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В Офисе президента Украины призывают союзников запретить гражданам россии посещать страны Европы. Чтобы каждый россиянин почувствовал цену войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
«Россиянам необходимо запретить посещать страны Европы. Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них прочувствовал на себе цену войны», — написал Ермак.
Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину европейские страны продолжают усложнять путешествия российским туристам. В частности, недавно в Болгарии ужесточили требования для выдачи многократных виз россиянам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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