У Rozetka проблемы с бизнесом. Чечеткин рассказал, что происходит — Finance.ua

У Rozetka проблемы с бизнесом. Чечеткин рассказал, что происходит

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У Rozetka проблемы с бизнесом. Чечеткин рассказал, что происходит

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в Facebook рассказал о том, как его бизнес выживает в войну.

По его словам, Rozetka имеет большие проблемы с выполнением своих обязательств не только перед покупателями, но и перед партнерами и сотрудниками.

С началом войны, по информации Ain.ua, Rozetka была вынуждена сократить зарплаты сотрудникам, а некоторым приостановить выплаты. Некоторые подразделения в компании вообще распустили, поскольку удерживать их нет финансовой возможности. А доставку товаров парализовала война.

Что по заказам

Чечеткин рассказал, что клиенты массово жалуются на сильную задержку заказов. Заранее оплаченные картой товары (наличными по факту прибытия товара рассчитаться нельзя) не едут к заказчикам по несколько недель, а служба поддержки маркетплейса не отвечает.

Чечеткин объяснил, почему так:

«Сейчас самая главная сложность для бизнеса Rozetkа — это близость боевых действий к Киеву и огромная нехватка людей для обработки заказов. Люди боятся оказаться под обстрелом на складах, а многие наши сотрудники живут в непосредственной близости к линии фронта и не могут безопасно добираться до работы. Для улучшения ситуации мы строим бомбоубежища возле наших складов, а также запускаем новые и новые маршруты для доставки людей из других мест, которые менее страдают из-за военных действий», — рассказал Чечеткин.

Вторая сложность — это логистика. Блок-посты в городах и на трассах очень сильно замедляют движение, поэтому и доставка товара поставщиков, и пополнение магазинов или доставки в точке выдачи логистических операторов происходит со значительной задержкой.

«К сожалению, мы потеряли много магазинов, и война постоянно вносит коррективы в работу», — добавил он.

Вместе с тем Чечеткин отметил: без какой-либо рекламы ежедневно Rozetka посещает миллион украинцев.

Что с поставщиками

Задержки проходят также на В2В-уровне. Как пишут в комментариях, Rozetka также не производит выплаты поставщикам товара. На это Чечеткин ответил , что компания обязательно рассчитается, «если будет существовать».

Что с сотрудниками

Еще до начала войны сотрудникам сообщили о сокращении зарплаты на 20% для всех без исключения из-за сложных экономических обстоятельств. С началом войны ситуация усугубилась, поскольку бизнес фактически остановился. Как стало известно AIN.UA от нескольких сотрудников, пожелавших сохранить анонимность, на сегодняшний день они вообще остались без зарплаты, потому что Rozetka испытывает серьезные финансовые трудности. Из-за фактической остановки бизнеса денег просто нет.

В комментариях к посту Чечоткина пишут, что компания полностью распустила IT-подразделение. До войны оно насчитывало не менее 560 человек и активно росло.

Гуманитарная активность

Вместе с тем компания не перестает оказывать помощь украинцам в условиях войны. Как сообщил Чечеткин, гуманитарная инициатива Rozetka helpukraine.center переехала на новый крупный склад в Люблине.

«Когда смотришь на адреса отправителей помощи — понимаешь: за нас весь мир!» — подытожил он.

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