У каких специалистов в Украине больше всего выросли зарплаты — Finance.ua

У каких специалистов в Украине больше всего выросли зарплаты Сегодня 12:06 — Личные финансы

У каких специалистов в Украине больше всего выросли зарплаты

В третьем квартале 2024 года реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) превысили довоенный уровень на 7,2%. Наибольший рост продемонстрировали ІТ-специалисты, у которых зарплаты увеличились более чем на 45%.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Что способствовало росту зарплаты

Зарплаты украинцев вырастают благодаря дефициту работников.

По данным Госстата, в ІІІ квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% год к году, а реальные — на 14,2%.

В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства) реальные зарплаты превышают уровень ІІІ квартала 2021 года (до начала полномасштабной войны).

По предварительным оценкам НБУ, рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года.

Однако потребительская инфляция росла в прошлом году быстрее зарплаты — в ноябре рост инфляции ускорился до 11,2% г/г, что далеко от прогнозов НБУ, а также от инфляционной цели (5%).

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Справка Finance.ua:

с 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц. При этом минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен, то есть около 190 долларов. После уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора работник на минималке в Украине получит «на руки» 6160 грн. Таким образом, минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз;

по словам эксперта, для возвращения беженцев зарплаты в Украине должны быть на уровне хотя бы 70% того, что они зарабатывают в ЕС.

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